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Сенаторы освободили от должности трёх судей Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Депутаты рассмотрели представление президента об освобождении от должности Вячеслава Салия, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаеву в связи с назначением на другие должности.

Вячеслав Салий назначен председателем Костанайского суда, а Асан Ескендиров и Айгуль Кадырбаева с 1 января являются судьями Конституционного Суда.

"На ваше рассмотрение внесены представления главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда – Салия Вячеслава Васильевича, Ескендирова Асана и Кадырбаевой Айгуль в связи с назначением их на другую должность. Салия Вячеслав указом президента 5 декабря 2022 года назначен председателем Костанайского областного суда, постановлениями сената парламента от 29 декабря 2022 года Ескендиров Асан и Кадырбаева Айгуль с 1 января текущего года назначены судьями Конституционного суда РК. Прошу поддержать представление главы государства об освобождении Салия, Ескендирова и Кадырбаевой от должности судей Верховного суда в связи с назначением на другую должность", - объявил председатель Высшего судебного совета страны Денис Шипп.