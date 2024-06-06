Сенаторы одобрили закон "О масс-медиа"

Сенат РК рассмотрел в первом и во втором чтениях Закон "О масс-медиа" и сопутствующие ему законопроекты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По итогам рассмотрения Закон "О масс-медиа" одобрен.

Нововведения, предусмотренные в рамках Закона о масс-медиа, представила сенатор Айгуль Капбарова.

Первое - негосударственным средствам массовой информации будет предоставлено грантовое финансирование для развития отечественного контента, укрепления и защиты информационного суверенитета Республики Казахстан.

Второе - по информации, опубликованной в средствах массовой информации, будет установлен срок исковой давности физических или юридических лиц на один год.

Третье - срок рассмотрения запросов СМИ сокращён с 7 рабочих дней до 5 рабочих дней.

Четвертое - в целях предоставления возможности саморегулирования деятельности СМИ, развития медиа сферы на добровольной основе была предоставлена возможность создания общественно-профессионального совета и разработки Этического кодекса журналистов.

Пятое - намечено поэтапное увеличение еженедельного объема теле -, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.

Шестое - предусмотрено поэтапное увеличение объема отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов и исполнителей на отечественных теле -, радиоканалах с 50% до 60%.

Седьмое - снижение ретрансляции зарубежных программ на отечественных теле -, радиоканалах с 20% до 10%.

Восьмое - вводятся нормы по обеспечению правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста.