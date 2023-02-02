Сенатор Жусип: Цифровой аутизм – страшная болезнь XXI века

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Сенатор Нурторе Жусип обеспокоен распространением "цифрового аутизма", передает BaigeNews.kz.



Депутат отметил, что сейчас во всем мире, в том числе и в Казахстане, стали проявляться симптомы "цифрового аутизма". Дети теряют память, зрение, речь. Всё это из-за длительного пользования смартфонами. У ребенка затрудняется самостоятельное мышление, восприятие длинных текстов, внимание к окружающей реальности.

"По мнению ученых, аутизм это – "чума ХХ века". А цифровой аутизм – это самая страшная болезнь уже XXI века. Вместо поколения, которое знало наизусть своё "Жеті ата" - предков до седьмого колена, появилась волна, которая не может связать между собой и семи слов. Скринэйджер, зуммер, или Поколение Z – это новое поколение, которое не может представить свою жизнь без электронных устройств. Сейчас начинает усиливаться логоневроз, синдром Туретта. Нация и поколение столкнулись с серьезной угрозой. 65 процентов родителей специально дают в руки гаджеты своим детям в возрасте от трёх до пяти лет. Одним словом, мы получаем поколение, которое практически "родилось со смартфоном в руках", - отметил депутат.

Он предлагает правительству организовать массовую ретинопатию и аудиологический скрининг новорожденных, построить дополнительное здание к школе-интернату №4 имени А.Островского в городе Алматы, где учатся дети с нарушением зрения. Также важно увеличить количество выделяемых государственных грантов на специальности логопеда, офтальмолога.