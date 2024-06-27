Сенатор: Закон о лудомании — это возможность защитить казахстанцев

Депутат Сената Асем Рахметова на своей странице в Facebook высказалась о принимаемых мерах по борьбе с лудоманией в Казахстане. Одним из таких решений является недавно принятый закон о борьбе с лудоманией, передаёт BaigeNews.kz.

“Во время заключительного в этой сессии заседания был принят ряд важных законов. Один из них может значительно изменить жизнь наших граждан и направить наше общество на путь здорового и устойчивого развития. Это Закон о борьбе с лудоманией. И буквально сегодня об этой проблеме высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он назвал лудоманию одним из опаснейших социальных пороков. По некоторым данным, порядка 400 тысяч граждан Казахстана регулярно участвуют в азартных играх либо являются клиентами букмекерских контор”, - написала депутат.

Она отметила, что общественный вред от данного явления очевиден – разрушаются семьи, некоторые лудоманы, влезая в крупные долги либо совершают преступления, либо лишают себя жизни и др.

“Вносимые законом поправки предусматривают введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино, установление запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, а также без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, установление порядка медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и введение консультативного медицинского наблюдения за ними, передачу государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в уполномоченный государственный орган по труду", - пояснила Асем Рахметова.

Она подчеркнула, что принятие закона о лудомании станет мощным инструментом в борьбе с этой проблемой. Он позволит внедрить эффективные механизмы профилактики и лечения зависимости, обеспечить контроль и регулирование игорного бизнеса, а также создать систему поддержки для тех, кто уже оказался в беде.