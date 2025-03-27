Сенатор выявил серьезные нарушения в сфере госконтроля за использованием земли
О незаконных проверках и нарушениях в сфере госконтроля.
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Незаконные проверки, неправомерные предписания и выборочный подход к исполнению судебных решений. Сенатор Андрей Лукин рассказал о выявленных серьезных нарушениях в сфере госконтроля за использованием земли, передаёт BaigeNews.kz.
Такой подход, по мнению сенатора создает риски для предпринимателей и подрывают доверие к власти.
"Системные ошибки и бездействие отдельных должностных лиц наносят серьезный ущерб предпринимательскому климату. Требуется вмешательство и принятие системных мер, чтобы не допустить повторения нарушений в будущем. Государственный контроль за земельными ресурсами должен осуществляться в рамках закона, без создания избыточного давления на предпринимателей", — подчеркнул сенатор Лукин.
Так, в Северо-Казахстанской области проверка ТОО "BIDAI-ASTYK" была проведена без уведомления руководства, что привело к признанию предписания незаконным. В Восточно-Казахстанской области предписание ТОО "Георгиевское" о необходимости освоения земельных участков было снято без выполнения требований, тогда как в аналогичной ситуации с ТОО "CEO Group" санкции остались в силе, несмотря на устранение нарушений.
"Для исправления сложившейся ситуации и предотвращения аналогичных нарушений в будущем предлагаю принять ряд неотложных мер: обеспечить законность проверок, прекратить практику необоснованных проверок и предписаний, повысить контроль за исполнением судебных решений. Также необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к нарушениям, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Ввести прозрачные механизмы контроля", – заявил сенатор Лукин.