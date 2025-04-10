О проблемах экологической безопасности и состоянии хвостохранилищ и дамб в своем депутатском запросе рассказала сенатор Ольга Булавкина, передаёт BaigeNews.kz.

По словам парламентария, сегодня в стране насчитывается 121 хвостохранилище, где горнорудные и металлургические предприятия хранят 2,8 млрд тонн своих отходов. Основная проблема в том, что из-за устаревших технологий при эксплуатации, консервации и ликвидации эти объекты могут представлять серьезную экологическую угрозу.

Она отметила, что эксплуатация хвостохранилищ допускается только при наличии устройств сигнализации, блокировок, защиты от перегрузок, контрольно-измерительной аппаратуры, соответствующих средств связи и освещения, прошедших комплексное опробование в эксплуатационном режиме.

"Насколько сегодня данные объекты соответствуют требованиям? Какие меры принимаются предприятиями для недопущения экологического бедствия, случившегося несколько лет назад в городе Риддер ВКО, когда многолетние запасы пульпы оказались в реках региона. В 2024 году, из-за разлива реки в районе Алтай возникла угроза для дамбы хвостохранилища. В том же году, образовался перелив хвостохранилища в п.Белоусовка Глубоковского района. Данные факты говорят о том, что со стороны соответствующих структур отсутствует профессиональный систематический анализ безопасности на объектах, что в дальнейшем может привести к тяжелым последствиям и прямому ущербу для здоровья человека и соответствующей инфраструктуре", - отметила сенатор Булавкина.

Депутат подчеркнула, что в паводковый период возможны прорывы дамб и утечки токсичных веществ, что ведет к загрязнению грунтовых и поверхностных вод. Особенно тревожно, что хвостохранилища расположены рядом с населенными пунктами и сельхозугодьями. Кроме того, семь из восьми водохозяйственных бассейнов страны, находящихся в зоне риска, являются трансграничными.