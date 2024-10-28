Сенатор США умер после падения в пустой бассейн

Сенатор штата Кентукки в США Джонни Тернер умер после падения в пустой бассейн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

"Тёрнер, известный своей стойкой поддержкой угольной промышленности, скончался после того, как получил травму дома в прошлом месяце, когда упал в пустой бассейн, находясь на газонокосилке", - говорится в сообщении.

В больнице за жизнь сенатора медики боролись в течение месяца, но спасти 76-летнего пациента не удалось.