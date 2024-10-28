Сенатор США умер после падения в пустой бассейн
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
110Фото: pxhere.com
Сенатор штата Кентукки в США Джонни Тернер умер после падения в пустой бассейн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.
"Тёрнер, известный своей стойкой поддержкой угольной промышленности, скончался после того, как получил травму дома в прошлом месяце, когда упал в пустой бассейн, находясь на газонокосилке", - говорится в сообщении.
В больнице за жизнь сенатора медики боролись в течение месяца, но спасти 76-летнего пациента не удалось.
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