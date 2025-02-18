В сенате подробно были рассмотрены вопросы защиты инвесторов и привлечения иностранных и отечественных инвестиций. Для их решения необходимы конкретные меры, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обсуждения были подняты ряд системных проблем в данном направлении.

"Сегодня Казахстан ставит перед собой стратегическую задачу – к 2029 году привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это определено Концепцией инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года. По данным Национального Банка РК, в 2023 году валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 23,6 млрд долл. США, а за 9 месяцев 2024 года - 12,7 млрд. долл. США. Таким образом, достижение поставленной задачи по привлечению 150 млрд долларов до 2029 года, вызывают у нас большие сомнения", - сказал сенатор Суиндик Алдашев.

По его словам, необходимо на должном уровне продолжить совместную работу уполномоченных госорганов и акиматов для создания благоприятных условий по привлечению инвесторов в нашу страну.

"Для этого необходимо совершенствовать инвестиционное законодательство, в том числе установить четкие правила игры, понятные для всех участников инвестиционного процесса и прозрачные структуры управления", - добавил он.

Суиндик Алдашев отметил, что одной из важных задач является модернизация правовой и судебной системы, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата в стране.