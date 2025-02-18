Сенатор призвал установить четкие правила игры для инвесторов
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В сенате подробно были рассмотрены вопросы защиты инвесторов и привлечения иностранных и отечественных инвестиций. Для их решения необходимы конкретные меры, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе обсуждения были подняты ряд системных проблем в данном направлении.
"Сегодня Казахстан ставит перед собой стратегическую задачу – к 2029 году привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это определено Концепцией инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года. По данным Национального Банка РК, в 2023 году валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 23,6 млрд долл. США, а за 9 месяцев 2024 года - 12,7 млрд. долл. США. Таким образом, достижение поставленной задачи по привлечению 150 млрд долларов до 2029 года, вызывают у нас большие сомнения", - сказал сенатор Суиндик Алдашев.
По его словам, необходимо на должном уровне продолжить совместную работу уполномоченных госорганов и акиматов для создания благоприятных условий по привлечению инвесторов в нашу страну.
"Для этого необходимо совершенствовать инвестиционное законодательство, в том числе установить четкие правила игры, понятные для всех участников инвестиционного процесса и прозрачные структуры управления", - добавил он.
Суиндик Алдашев отметил, что одной из важных задач является модернизация правовой и судебной системы, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата в стране.
"Новый Налоговый кодекс, который мы должны принять в этом году, будет также способствовать активизации инвестиционного процесса, сохраняя инвестиционные преференции. В целом, поддержка и защита прав и интересов инвесторов, должно стать одной из первоочередных задач Парламента и Правительства на ближайшую перспективу", - заключил сенатор.
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