Сенатор предупредил о начавшемся разрушении плотины на канале Сатпаева в Павлодарской области

Сенатор Ернур Айткенов заявил, что канал имени Каныша Сатпаева в Павлодарской области требует новой реконструкции, передает BaigeNews.kz.

Ернур Айткенов обратился с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову и сообщил, что проведенная в 2019 году реконструкция канала имени Сатпаева оказалась некачественной.

"На сегодня канал находится в плохом техническом состоянии, требует реконструкции. Недоработки могут привести к авариям и разрыву технологических цепей каскада сооружений, так как установлено наличие разрушения тела плотины", - сказал Айткенов.

Депутат отметил, что для нормального технического содержания канала и обеспечения бесперебойной подачи воды населению и организациям сельского хозяйства и промышленности необходима его модернизация, в частности, плотины №87 гидроузла №4, принадлежащих филиалу канала имени Сатпаева – РГП "Казводхоз", которые находятся в аварийном состоянии.

По словам сенатора, водность реки снижается. С 2020 по 2023 год в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях отмечался маловодный период. Попуск воды ежегодно сокращается, что приводит к уменьшению площадей затопления сенокосов от 80 до30%.

Кроме того, ухудшаются состояние земель, нерест рыбы и условия заготовки кормов.

Ернур Айткенов считает, что для сохранения экосистемы Иртыша необходимо проводить комплексные мероприятия, но сейчас эта работа недостаточно эффективна.

"Для гарантированного затопления Павлодарской поймы предлагаем провести своевременный пуск весной, а также строительные работы для увеличения емкости Шульбинского водохранилища до трёх кубических километров. В дальнейшем, следует предусмотреть строительство второй очереди Шульбинского водохранилища с доведением полезной емкости до шести кубических километров. Это обеспечит стабильность природоохранного попуска, независимо от приточности и наполнения Бухтарминского водохранилища", - сказал он.

Депутат также предложил увеличить объем дноуглубительных работ до трёх-четырех миллионов кубометров в год и очистки русла Иртыша от Шульбинского водохранилища до Омска, отметив, что река Иртыш всегда имела транспортное значение.