Проблему сохранения и защиты казахской тазы озвучила в своем депутатском запросе сенатор Бибигуль Жексенбай, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, необходимы срочные меры для предотвращения бесконтрольного вывоза породы за границу, защиты ее генофонда и недопущения скрещивания с другими породами собак.

Сенатор отметила, что во многих странах национальные породы находятся под государственной охраной. В Японии, Турции и Туркменистане действуют ограничения на экспорт акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить их чистоту. Казахстан также должен внедрить аналогичные механизмы защиты.

"Казахская борзая тазы — уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Она является не только частью культурного наследия, но и важным символом национальной идентичности. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство", - сказала депутат.

Бибигуль Жексенбай полагает, что Казахстан должен ввести строгие меры: либо полностью запретить экспорт тазы, либо обязать получать специальное разрешение от государственных органов.

"Необходимо усилить контроль за разведением и регистрацией породы. Для продвижения казахского тазы как мирового бренда целесообразно регулярно проводить традиционный международный фестиваль "Кансонар", а также рассмотреть возможность съемок художественного фильма по мотивам произведения Мухтара Магауина "Смерть тазы", - подчеркнула она.

Также сенатор предложила пересмотреть дату празднования дня Тазы и Тобета.

По ее мнению, перенос с сентября на первую неделю ноября, в период традиционного начала охотничьего сезона, позволит усилить культурную значимость праздника и укрепить его связь с историческими традициями.