Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке сената Парламента РК Нурторе Жусип провел встречу с представителями Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения и общественного обслуживания "AQNIET", передаёт BaigeNews.kz.

"Медицинские работники играют ключевую роль в жизни общества, обеспечивая здоровье и благополучие граждан. Однако их труд нередко недооценен, а условия работы требуют серьезного улучшения. Государство должно учитывать реальные вызовы, с которыми сталкиваются медики, и создавать для них достойные условия, обеспечивая социальную защиту и достойную оплату труда", – отметил Нурторе Жусип.

Сенатор подчеркнул, что низкая заработная плата и высокая нагрузка остаются одними из главных проблем в сфере здравоохранения. По его словам, система оплаты труда должна быть пересмотрена, чтобы учитывать сложность и ответственность медицинской профессии.

Нурторе Жусип также отметил, что помимо повышения заработных плат необходимо уделять внимание безопасности на рабочих местах, обеспечению медиков жильем и социальными гарантиями.

"Мы видим, как профессиональные объединения, такие как профсоюз "AQNIET", становятся важными площадками для обсуждения проблем отрасли. Их активная работа способствует защите интересов медицинских работников и повышению их статуса в обществе", – подчеркнул депутат.

В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы системы здравоохранения и обменялись предложениями по совершенствованию механизмов защиты прав медицинских работников.

Сенатор отметил важность конструктивного диалога между государством, профсоюзами и работодателями для создания комфортных условий труда и повышения престижа медицинской профессии.