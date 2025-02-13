Сенатор предложил отменить скидку в 50 процентов за дорожные штрафы
Депутат поднял вопрос об усилении борьбы с систематическими нарушениями ПДД.
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Штрафы – не панацея от систематических нарушений ПДД, считает сенатор Марат Кожаев. Он в своем депутатском запросе отметил, что не смотря на увеличение количества выявляемых нарушений правил дорожного движения, это не позволяет должным образом бороться с повторными нарушениями, передаёт BaigeNews.kz.
"Основной массив нарушений приходится на фиксацию техническими средствами в автоматическом режим, количество которых составило 3 708 084 нарушений ПДД. Существующая правоприменительная практика не позволяет должным образом пресекать систематические нарушения, поскольку, невозможно привлечь водителя к ответственности за повторность нарушений, фиксируемых техническими средствами в автоматическом режиме, поскольку штраф выписывается владельцу транспортного средства без учета истории нарушений. Также отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения", - отметил сенатор.
Обеспокоенность сенатор выразил и по поводу того, что некоторые водители с высокой платежеспособностью воспринимают штрафы как привычный механизм избегания ответственности. В Алматы зафиксирован случай, когда один и тот же водитель транспортного средства совершил за год 143 нарушения, выплатив штраф на сумму более трех миллионов тенге.
Для усиления профилактической работы, сенатор предложил направлять таких водителей на пересдачу, а также в случае необходимости - лишать их водительских прав.
"Предлагаем рассмотреть вопрос об усилении ответственности водителей, особенно за нарушения, зафиксированные техническими средствами. В изменениях в КоАП важно предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами. Необходимо ужесточить ответственность за повторные нарушения, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав. Важно разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период и уж точно убрать 50% скидку для оплаты штрафов для систематических нарушителей", – предложил депутат.
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