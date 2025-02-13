Штрафы – не панацея от систематических нарушений ПДД, считает сенатор Марат Кожаев. Он в своем депутатском запросе отметил, что не смотря на увеличение количества выявляемых нарушений правил дорожного движения, это не позволяет должным образом бороться с повторными нарушениями, передаёт BaigeNews.kz.

"Основной массив нарушений приходится на фиксацию техническими средствами в автоматическом режим, количество которых составило 3 708 084 нарушений ПДД. Существующая правоприменительная практика не позволяет должным образом пресекать систематические нарушения, поскольку, невозможно привлечь водителя к ответственности за повторность нарушений, фиксируемых техническими средствами в автоматическом режиме, поскольку штраф выписывается владельцу транспортного средства без учета истории нарушений. Также отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения", - отметил сенатор.

Обеспокоенность сенатор выразил и по поводу того, что некоторые водители с высокой платежеспособностью воспринимают штрафы как привычный механизм избегания ответственности. В Алматы зафиксирован случай, когда один и тот же водитель транспортного средства совершил за год 143 нарушения, выплатив штраф на сумму более трех миллионов тенге.

Для усиления профилактической работы, сенатор предложил направлять таких водителей на пересдачу, а также в случае необходимости - лишать их водительских прав.