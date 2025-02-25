Сенатор Марат Кожаев предложил отменить 50%-ную скидку на повторяющиеся штрафы за нарушение правил дорожного движения. По его словам, в Казахстане сформировалась группа водителей, для которых штрафы не являются сдерживающим фактором, а лишь необременительной платой за рискованное поведение на дорогах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В нашей стране существует целый пул, уже организовались группы таких, давайте я вам их назову так - хайпожёров на дорогах, которые вопреки всем установленным правилам дорожного движения превышают скорость, ездят демонстративно, "шашкуют" по городу, подвергают опасности жизни и здоровье людей. Они совершают от 100 и выше однотипных нарушений в год. То есть, систематически нарушают правила дорожного движения. И это фиксируется объективными системами контроля", - сказал Кожаев.

По его словам, у некоторых из них фиксируется от 100 до 300 нарушений в год. Они просто получают уведомления о штрафах и тут же их оплачивают, потому что для них это небольшая сумма

Кожаев считает, что текущая система не выполняет профилактическую функцию, а лишь поощряет беспечность нарушителей. В связи с этим он предложил отменить 50%-ную скидку на штрафы после 10-го аналогичного нарушения.

Кроме того, он предлагает ввести обязательную пересдачу ПДД для системных нарушителей.

Также Марат Кожаев предложил ввести психофизиологический экзамен.

"Я скажу вам, есть такие практики в мире, в передовых странах. Может быть, этот человек идиот. Может, этого человека надо отправить на "идиотен-тест"? И такие тесты существуют в мире. Откройте интернет, посмотрите. В Германии есть такой идиотен-тест. После каждого третьего однотипного правонарушения они его лишают водительского удостоверения на время и отправляют на идиотен-тест, который представляет очень серьёзное испытание. Проверьте, в интернете это есть. Я не придумываю это. Я даже позвонил в Германию и спросил, есть такое? Мне подтвердили", - сказал Кожаев.

Еще одное предложение сенатора - временно лишать таких правонарушителей водительских прав.