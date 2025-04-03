Проблему дефицита школ в Акмолинской области в своем депутатском запросе поднял сенатор Талгат Жунусов, передаёт BaigeNews.kz.

Парламентарий отметил, что в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области были введены в эксплуатацию новые учебные заведения, рассчитанные на более чем 12 тысяч учащихся, что значительно снизило дефицит учебных мест.

Однако из-за урбанизации, активного строительства жилья и миграционных процессов в семи населенных пунктах региона возникла необходимость строительства новых школ.

"В городе Косшы необходимо строительство школы на 1 500 мест, так как число учеников уже превысило 12 тысяч, и проблема нехватки школ усугубляется. Аналогичная ситуация наблюдается в Кокшетау, Щучинске, Аршалы, Шортанды и других районах. В сельской местности проблема также остра: в селе Красный Яр проектная мощность школ составляет 1 010 мест, тогда как количество учащихся достигло 2 290", – отметил сенатор.

В связи с этим Талгат Жунисов обратился к Премьер-Министру с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете финансирование строительства школ в указанных населенных пунктах в 2025 году, чтобы ликвидировать трехсменное обучение и решить проблему дефицита учебных мест.