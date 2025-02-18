В стране сформирована и действует достаточная законодательная база регулирования инвестиционной деятельности. Но имеется ряд барьеров, препятствующих активному привлечению инвестиций. Об этом заявили сенаторы, передаёт BaigeNews.kz.

"Предусмотрены меры поддержки инвесторам для инвестиционных проектов: освобождение от таможенных пошлин при импорте технологического оборудования, комплектующих, запчастей; в случае создания новых производств, с объемом инвестиций не менее 2 млн кратного МРП - освобождение от КПН и налога на землю на 10 лет, освобождение от налога на имущество на 8 лет и другие", - сказал сенатор Шакарим Буктугутов во время своего доклада.

По его словам, Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами РК, за исключением случаев, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон.

"Инвесторы имеют право по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, открывать в банках на территории РК банковские счета в национальной валюте или иностранной валюте. Предусмотрены возмещения инвесторам при различных формах экспроприации имущества инвестора: реквизиция, национализация имущества инвестора. Как вы знаете, стабильность законодательства одно из важных условий для привлечения инвесторов в национальную экономику. В этой связи нам в первую очередь необходимо обеспечить стабильность налогового законодательства. Это надо учесть при принятии нового Налогового кодекса", - отметил депутат.

Сенат активно участвует в процессе совершенствования защиты прав инвесторов и создании им благоприятных условий.

Как известно, в конце прошлого года приняты поправки, направленные на обеспечение невмешательства госорганов в законную предпринимательскую деятельность и улучшение инвестиционного климата путем внедрения механизма прокурорского сопровождения инвестпроектов.

То есть, проблемы инвесторов решаются прокурорами напрямую без перенаправления.

"Законом предложено введение "прокурорского фильтра" по ключевым решениям госорганов в отношении инвесторов и формирование Реестра инвесторов. В частности, все решения государственных органов в отношении инвесторов, включенных в соответствующий Реестр инвесторов, будут согласовываться с прокурорами", - проинформировал Шакарим Буктугутов.

На сегодня "Прокурорский фильтр" функционирует в Национальной цифровой инвестиционной платформе в пилотном режиме.

"Недавно депутатам презентовали Национальную цифровую инвестиционную платформу, разработанная Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел. Функционирование платформы призвана не только упростить и облегчить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. Однако, надо отметить отсутствие тесного взаимодействия между госорганами в реализации данной платформы. Так, по данным Комитета по инвестициям в указанной информсистеме "прокурорский надзор отсутствует". Тогда как представители Генпрокуратуры нам докладывали "о полной готовности информсистемы", - подчеркнул сенатор.

Шакарим Буктугутов отметил наличие ряда барьеров, препятствующих активному привлечению инвестиций.

К ним относятся:

отсутствие необходимой инфраструктуры в регионах (дороги, инженерные коммуникации, технические условия др.),

отсутствие хорошо функционирующей транспортно-логистической инфраструктуры (в том числе низкое качество дорог),

отсутствие эффективной координации между госорганами при управлении инвестициями;

сложности в получении необходимых разрешительных документов, в том числе затягивание, долгие сроки рассмотрения, согласования документов;

барьеры в сфере земельных отношений, государственных закупок, налогового администрирования;

дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры;

тарифное регулирование.

Все эти вопросы требуют принятия системных мер в деле привлечения и удержания инвесторов.