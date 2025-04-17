О проблемах, с которыми сегодня сталкивается гражданская авиация Казахстана, в своем депутатском запросе рассказал сенатор Суиндик Алдашев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам парламентария, в начале апреля члены Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели круглый стол, на котором обсудили главные болевые точки отрасли. Прежде всего, это нехватка авиационного топлива. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тысяч тонн. К 2030 году потребность вырастет до 550 тысяч тонн.

Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Как отметил депутат, топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание 14,9%, аэропортовское обслуживание -10,7% и обслуживание пассажиров - 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен.

"Доход от реализации авиатоплива составляет основную часть прибыли отдельных аэропортов. Есть аэропорты, которые не заинтересованы в доступе иных игроков к данной инфраструктуре, которая является причиной высокой стоимости топлива для авиакомпаний и как следствие отражается на стоимости авиабилетов. К сожалению, на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода госорганов к регулированию данного вопроса", - сказал Суиндик Алдашев.

Кроме того, сенатор отметил проблему отсутствия системного подхода к развитию аэропортов. Многие из них финансируются из местных бюджетов и работают в убыток. Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции.