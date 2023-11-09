Сенатор Лукин: "Болашак" превратился в центр учебного туризма

Депутат Сената РК Андрей Лукин обратил внимание правительства на неэффективную работу Центра международных программ "Болашак", передаёт корреспондент baigenews.kz.

По словам депутата Сената Андрея Лукина, за 12 лет из государственного бюджета на обучение наших граждан за рубежом было выделено около 200 миллиардов тенге, но эти средства используются нерационально, более того — известны факты хищений.

"Отдельными выпускниками программы "Болашак" нарушаются требования о возвращении в Казахстан и об осуществлении непрерывной трудовой деятельности по специальности. Известно о тысяче таких фактов. Мониторинг трудовой отработки формален", — заявил сенатор.

Кроме того, он сообщил о незаконном снятии обременений с залогового имущества, которое находилось у Центра.

"Задолженность более 340 лишённых и 60 отказавшихся от стипендии лиц составляет более 6,5 миллиарда тенге. Процесс возврата государству этих средств носит длительный характер. Этому способствует и бездействие ответственных лиц Центра", — сказал Лукин.

Также, по информации депутата, есть факты, когда "Болашак" отправлял в зарубежные вузы студентов, которых не было в утверждённом списке. Такая же ситуация наблюдается и с определением специальностей. По мнению сенатора, специалистов в области госуправления, администрирования, права и менеджмента, работников творческих специальностей в избытке готовят казахстанские вузы.

"Полученные специальности не используются, проект в отдельных случаях стал инструментом иммиграции и превратился практически в учебный туризм. Остаются за рубежом около 270 выпускников", — заявил в депзапросе Андрей Лукин.

Сенатор также заявил, что в деятельности Центра также присутствует убыточная финансовая политика. Он отметил, что Центр "Болашак", пользуясь правом размещать свободные деньги на депозитах БВУ, совершал рисковые сделки. Так, в 2018 году в результате дефолта одного из казахстанских банков денежные средства, выделенные из бюджета в размере более одного миллиарда тенге, оказались утраченными.