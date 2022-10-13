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eldala.kz Сегодня, 11:20
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Фото: eldala.kz

Сенатор Куришбаев досрочно сложил полномочия

В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили о досрочном прекращении полномочий депутата сената Ахылбека Куришбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

Сообщается, что депутат сената подал заявление о прекращении депутатских полномочий.

"В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Куришбаева Ахылбека Кажигуловича", — говорится в сообщении.

ЦИК внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Куришбаева в сенат. В четверг депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий депутата.

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#Сенат Парламента РК #депутаты #ЦИК
Журналист
Сегодня, 11:20
1284
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