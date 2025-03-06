Депутат Сената Парламента Казахстана Марат Кожаев высказался по поводу возможного смягчения наказания за вождение в нетрезвом виде. По его словам, действующие меры доказали свою эффективность, и менять их сейчас было бы преждевременным решением, передает BaigeNews.kz.

"Эта норма эволюционировала постепенно: сначала за вождение в нетрезвом состоянии лишали прав на год — это не сдерживало. Потом срок увеличили до двух-трех лет, затем до пяти, а сейчас он достиг семи лет. Сегодня специалисты по безопасности дорожного движения говорят, что такие жесткие меры действительно работают: люди боятся садиться за руль в нетрезвом состоянии, что делает дороги безопаснее", — отметил Кожаев.

Он подчеркнул, что статистика подтверждает эффективность действующих норм: число аварий по вине нетрезвых водителей сократилось, как и количество жертв таких ДТП.

"Я считаю, что любые изменения в законодательстве должны быть тщательно продуманы, а не приниматься под влиянием эмоций. На сегодняшний день я не поддерживаю снижение срока лишения прав за вождение в нетрезвом виде", — заключил он.

Напомним, предложение смягчить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения озвучил депутат Николай Арсютин. В свою очередь заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха выразил четкую позицию министерства по вопросу наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По его мнению, смягчение ответственности за такие нарушения недопустимо.