Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Евгений Больгерт подчеркнул важность комплексного подхода в реформировании налоговой системы и экономической политики страны, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, налоговая система является важным инструментом внутри экономической политики, и для достижения устойчивого роста необходимо сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса.

"Опыт европейских стран показывает, что именно на базе малого и среднего предпринимательства создаются новые рабочие места, а также формируется значительная часть налогооблагаемой базы, которая способствует пополнению бюджета. Это и есть основной посыл Президента — нам нужно работать над созданием условий для того, чтобы малый бизнес постепенно перерастал в средний", — отметил Больгерт.

Он также отметил, что важно стимулировать рост производительности и увеличение числа рабочих мест в малом бизнесе, что в свою очередь будет способствовать развитию переработки сырья и дальнейшему росту обрабатывающей промышленности.

"Тенденция развития обрабатывающей промышленности уже намечена, но необходимы дальнейшие шаги и стратегическое видение, чтобы выбрать критически важные технологии и сферы для стимулирования", — добавил депутат.

Основной сложностью, по мнению Больгерта, является доступность финансирования для малого и среднего бизнеса. Для роста этих предприятий необходимо увеличивать производственные мощности, обновлять оборудование и привлекать специалистов, которых на рынке труда не хватает.

"Конкуренция за рабочие руки — это реальность, с которой сталкивается бизнес, и здесь необходимы доступные программы кредитования. Программа ДАМУ показывает хорошие результаты в поддержке бизнеса, и будет продолжена. Также заместитель премьер-министра Жумангарин подтвердил намерение правительства увеличить фондирование холдинга "Байтерек", чтобы продолжить поддерживать реальный сектор экономики", — заключил Больгерт.

Ранее мы писали о том, что Налоговую реформу обсудили на рабочей секции Нацкурултая.

До этого мы рассказывали о том, как прошли первые две секции Национального курултая: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность".

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

Напомним, Президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.