Сенат вернул в Мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы"

В своем докладе сенатор Султанбек Макежанов отметил, что в условиях острого дефицита бюджетных средств продолжают иметь место неэффективность бюджетного планирования и их использования, передает BaigeNews.kz.

"За полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года по данным показателям отмечается рост на 79% и 23% соответственно, а также рост финансовых нарушений в три раза. Вместе с тем, доля исполненных рекомендаций Высшей аудиторской палаты, направленных на оптимизацию бюджетных средств в среднем за последние 5 лет (2019-2023 гг.) составляет всего в среднем 14%. Учитывая эти факты, есть сомнения относительно достаточности проработки вопросов обоснованности параметров проекта республиканского бюджета на 2025 – 2027 года, а также нормативной правовой и методической базы для его разработки", - сообщил Макежанов.