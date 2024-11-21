  • 21 Ноября, 13:11
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Сенат вернул в Мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы"

На заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы".

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Сенат вернул в Мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы" Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
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В своем докладе сенатор Султанбек Макежанов отметил, что в условиях острого дефицита бюджетных средств продолжают иметь место неэффективность бюджетного планирования и их использования, передает BaigeNews.kz.

"За полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года по данным показателям отмечается рост на 79% и 23% соответственно, а также рост финансовых нарушений в три раза. Вместе с тем, доля исполненных рекомендаций Высшей аудиторской палаты, направленных на оптимизацию бюджетных средств в среднем за последние 5 лет (2019-2023 гг.) составляет всего в среднем 14%. Учитывая эти факты, есть сомнения относительно достаточности проработки вопросов обоснованности параметров проекта республиканского бюджета на 2025 – 2027 года, а также нормативной правовой и методической базы для его разработки", - сообщил Макежанов.

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