Сенат вернул в Мажилис закон о доступе к информации

Сенат на пленарном заседании, рассмотрев в двух чтениях и вернул со своими поправками в Мажилис закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации", передает BaigeNews.kz.

Депутаты Сената предложили новые нормы, касающиеся основания для назначения внеплановой проверки (им может стать поручение органов уголовного преследования).

Также установлены права и обязанности проверяющего госоргана. В частности, проверку не смогут проводить лица без обязательных установленных документов. При этом проверяющим предоставляется доступ на территорию и в помещения проверяемых, а к самой проверке смогут привлекать дополнительно консультантов и экспертов из других госорганов и организаций.

С этими поправками сенаторы вернули закон в Мажилис.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил проект бюджета Казахстана на 2024-2026 годы.