Депутаты Сената одобрили закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, был одобрен закон о ратификации соглашения об экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Напомним, соглашение о торговли ЕАЭС и Ирана было совершено 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге, соглашение о торговли ЕАЭС и Сингапура было подписано 1 октября 2019 года в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Отметим, цель соглашений - упростить торговлю, таможенное сотрудничество между странами.

Так, соглашение с Ираном расширит торгово-экономическое сотрудничество сторон и обеспечит беспошлинный режим торговли в отношении широкого списка товаров. А документ с Сингапуром снимет взаимные таможенные пошлины на ввозимые товары, позволит увеличить товарооборот и привлечь новые инвестиции.