Сенат ратифицировал Протокол о промышленном сотрудничестве стран-участниц ЕАЭС

Депутаты сената на пленарном заседании палаты ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Протокол подписан в городе Москве 25 мая 2023 года. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в части поддержки по реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется Межправительственным советом.

"В соответствии с Протоколом Совет комиссии Евразийского экономического союза может принять решение об оказании финансового содействия за счет средств бюджета Союза. Источником финансирования будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета Союза. Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд. тенге в год, соответственно за 5 лет - составит 9,4 млрд тенге", - отметил депутат Сената Шакарым Буктугутов.

Кроме того, Протокол о промышленном сотрудничестве дополнен нормами, регламентирующими объем средств, предусматриваемый в бюджете Союза, а также размер процентного соотношения и форму оказания финансового содействия при реализации государствами – членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

Согласно Протокола порядок отбора и реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета Союза определяется в соответствии с положением, утвержденным Межправительственным советом.

Документ направлен на подпись главе государства.