Сенат принял закон, позволяющий чиновникам работать дистанционно

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Сенат принял закон, позволяющий казахстанским чиновникам работать дистанционно. Документ отправлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Основной целью законопроекта станет реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране. Разработанный документ предусматривает внесение поправок в один кодекс и три закона.

"На госслужбе предусмотрена передача компетенций по дистанционной работе и регулированию гибкого графика работы агентства. В пандемию тенденция всесторонней цифровизации показали возможность удалённой работы, а также применения гибкого графика работы. Общие нормы по данному вопросу были включены в Трудовой кодекс в 2021 году. Однако, учитывая специфику госаппарата, на госслужбе эти вопросы должны быть чётко и детально урегулированы. В этой связи конкретный порядок работы на госслужбе дистанционной работы и гибкий график работы будут устанавливаться соответствующим приказом агентства", — рассказал председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

Также предусматривается введение в законодательство понятия "контрактные служащие". Глава государства поручил ввести в концепцию развития госуправления институт контрактных служащих, которые не будут относиться к категории госслужащих. Это позволит в период реализации отраслевых проектов привлечь специалистов со специальным образованием. Срок контракта будет составлять не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих установят соответствующим постановлением правительства.

Помимо этого будет введены ротационные выплаты.

"Как известно, в 2016 году введена ротация госслужащих, её цель — обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции. В соответствии с действующим законодательством, служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жильё. Однако из-за нехватки служебных квартир, ротируемые служащие вынуждены арендовать жильё на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что РБК одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты", — добавил он.

Внесены изменения в обязательный порядок отработки выпускников академии госуправления. В соответствии с действующим законодательством, служащий госоргана, поступивший на обучение в академию госуправления, после обучения должен в обязательном порядке отработать в этом органе. В течение года он не может перейти в другой госорган. Это ограничивает возможность госслужащего, снижает мотивацию в повышении своих знаний, считает спикер. Предлагается отменить это правило и оставить требование об отработке на госслужбе выпускником академии в целом на три года.

"Предусматривается передача полномочий по утверждению порядка исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты агентству. Зарплата госслужащего зависит от стажа его работы. Таким образом, в настоящее время постановлением правительства утверждён порядок исчисления соответствующего стажа работы в рамках политики передачи полномочий от правительства центральным органам, предлагается передать полномочия по закреплению данного порядка агентству", — добавил он.

Также будет осуществляться контроль за правильным соблюдением графика работы в госорганах.