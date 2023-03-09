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pixabay.com Сегодня, 11:56
236
Сегодня, 11:56
236
Фото: pixabay.com

Сенат принял закон, позволяющий чиновникам работать дистанционно

Сенат принял закон, позволяющий казахстанским чиновникам работать дистанционно. Документ отправлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Основной целью законопроекта станет реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране. Разработанный документ предусматривает внесение поправок в один кодекс и три закона. 

"На госслужбе предусмотрена передача компетенций по дистанционной работе и регулированию гибкого графика работы агентства. В пандемию тенденция всесторонней цифровизации показали возможность удалённой работы, а также применения гибкого графика работы. Общие нормы по данному вопросу были включены в Трудовой кодекс в 2021 году. Однако, учитывая специфику госаппарата, на госслужбе эти вопросы должны быть чётко и детально урегулированы. В этой связи конкретный порядок работы на госслужбе дистанционной работы и гибкий график работы будут устанавливаться соответствующим приказом агентства", — рассказал председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. 

Также предусматривается введение в законодательство понятия "контрактные служащие". Глава государства поручил ввести в концепцию развития госуправления институт контрактных служащих, которые не будут относиться к категории госслужащих. Это позволит в период реализации отраслевых проектов привлечь специалистов со специальным образованием. Срок контракта будет составлять не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих установят соответствующим постановлением правительства.

Помимо этого будет введены ротационные выплаты.

"Как известно, в 2016 году введена ротация госслужащих, её цель — обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции. В соответствии с действующим законодательством, служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жильё. Однако из-за нехватки служебных квартир, ротируемые служащие вынуждены арендовать жильё на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что РБК одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты", — добавил он.

Внесены изменения в обязательный порядок отработки выпускников академии госуправления. В соответствии с действующим законодательством, служащий госоргана, поступивший на обучение в академию госуправления, после обучения должен в обязательном порядке отработать в этом органе. В течение года он не может перейти в другой госорган. Это ограничивает возможность госслужащего, снижает мотивацию в повышении своих знаний, считает спикер. Предлагается отменить это правило и оставить требование об отработке на госслужбе выпускником академии в целом на три года.

"Предусматривается передача полномочий по утверждению порядка исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты агентству. Зарплата госслужащего зависит от стажа его работы. Таким образом, в настоящее время постановлением правительства утверждён порядок исчисления соответствующего стажа работы в рамках политики передачи полномочий от правительства центральным органам, предлагается передать полномочия по закреплению данного порядка агентству", — добавил он.

Также будет осуществляться контроль за правильным соблюдением графика работы в госорганах.

"Это касается согласования с агентством актов в области оплаты труда госслужащих. В соответствии с действующим законодательством система оплаты труда госслужащих и порядок выплаты им вознаграждения утверждаются правительством, его разрабатывает министерство национальной экономики. В целях соблюдения единой политики в области стимулирования госслужащих, рекомендуется в обязательном порядке согласовывать акты в области оплаты труда с агентством", — отметил Жазыкбаев.

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#госслужащие #переезд #работа #АДГС
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:56
236
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