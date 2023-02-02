Сенат прекратил полномочия депутата Гульмиры Каримовой

На заседании сената сообщили о прекращении полномочий ушедшей из жизни депутата Гульмиры Каримовой, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, наша коллега Гульмира Каримова скоропостижно скончалась на прошлой неделе. Эта смерть на нас всех отразилась. Гульмира Каримова была настоящим государственным деятелем. Она работала в МОН, внесла в большой вклада в развитие сферы образования. Недавно она была избрана депутатом сената и была по-настоящему квалифицированным специалистом. Поэтому такая ситуация – это очень большая трагедия. В связи со смертью полномочия депутата прекращаются. В этой связи Центральная избирательная комиссия внесла соответствующее представление в сенат", - сказал Маулен Ашимбаев.