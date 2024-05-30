Сенат освободил Талгата Ибрашева от должности судьи Верховного суда

Депутаты Сената на пленарном заседании освободили от должности судьи Верховного суда Талгата Ибрашева, передаёт BaigeNews.kz

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Талгата Ибрашева от должности судьи Верховного суда в связи с назначением на другую должность", – зачитал представление Президента председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

По его словам, Талгат Ибрашев ранее Указом президента от 19 апреля 2024 был назначен председателем Алматинского областного суда.

Депутаты единогласно поддержали представление Президента. Таким образом, Талгат Ибрашев освобожден от должности судьи Верховного суда РК.