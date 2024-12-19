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Сенат освободил Рашида Ахметова от должности члена ВАП

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пресс-служба Высшей аудиторской палаты Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Фото: пресс-служба Высшей аудиторской палаты

Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова, передает BaigeNews.kz. Полномочия были прекращены в связи с его заявлением.

"В соответствии с пунктом 81 регламента Сената Комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности члена ВАП Ахметова Рашита Сайрановича", - сказал депутат Сената Султанбек Макежанов.

Ранее Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда. 

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