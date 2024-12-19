Сенат освободил Рашида Ахметова от должности члена ВАП
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
281Фото: пресс-служба Высшей аудиторской палаты
Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова, передает BaigeNews.kz. Полномочия были прекращены в связи с его заявлением.
"В соответствии с пунктом 81 регламента Сената Комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности члена ВАП Ахметова Рашита Сайрановича", - сказал депутат Сената Султанбек Макежанов.
Ранее Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда.
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