Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
73Фото: baigenews.kz
Депутаты Сената по представлению Главы государства освободили от должности судей Верховного суда Ботагоз Ергалиеву и Камбара Нурышева, передает BaigeNews.kz
На пленарном заседании Сената председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов сообщил, что судьи покидают должности в связи с достижением пенсионного возраста.
"На рассмотрение Сената внесено представление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Ералиеву Ботагоз и Камбар Нурышева в связи с уходом в отставку. Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28-37 лет соответственно", - сказал Малахов.
Депутаты единогласно проголосовали за освобождение судей от должности.
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