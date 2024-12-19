Депутаты Сената по представлению Главы государства освободили от должности судей Верховного суда Ботагоз Ергалиеву и Камбара Нурышева, передает BaigeNews.kz

На пленарном заседании Сената председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов сообщил, что судьи покидают должности в связи с достижением пенсионного возраста.

"На рассмотрение Сената внесено представление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Ералиеву Ботагоз и Камбар Нурышева в связи с уходом в отставку. Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28-37 лет соответственно", - сказал Малахов.

Депутаты единогласно проголосовали за освобождение судей от должности.