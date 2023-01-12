Сенат определился с составом комиссии по утрате закона о Елбасы

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Сенат одобрил принятый мажилисом документ об избрании членов совместной комиссии палат парламента по проекту конституционного закона Республики Казахстан "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", передаёт BaigeNews.kz. Вопрос о полной утрате закона депутаты рассмотрят на совместном заседании палат парламента 13 января.

"В соответствии с поправками в Конституции, парламент принимает конституционные законы на совместном заседании палат. В соответствии с новым порядком каждая из палат должна до совместного заседания определить кандидатуры, входящие в состав комиссии, а также содокладчика. И в этой связи у вас соответствующий проект-постановление сената имеется. Будут ли вопросы по предложенным кандидатурам? Вопросов нет", - сказал глава сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании.

В комиссию от сената вошли Владимир Волков, Султанбек Макежанов, Дуйсенгазы Мусин.

В кулауарах Маулен Ашимбаев напомнил, что в июне прошёл общенациональный референдум, на котором казахстанцы в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы исключить нормы о Елбасы из Конституции.

"Соответственно, все решения, которые принимаются в том числе по решению, чтобы поставить на утрату закон о первом президенте, это всё принимается в соответствии с результатами общенационального референдума. Поэтому мы, депутаты сената, в целом парламента полностью выполняем решение нашего народа. Более того, во всех своих действиях, во всех своих решениях, инициативах мы работаем на то, чтобы выполнять инициативы, поручения, просьбы, наказы наших избирателей. Вся наша задача состоит в том, чтобы делать всё необходимое для того, чтобы реализовывать те или иные предложения и просьбы наших граждан. Я думаю, что здесь вопросы все понятные. Есть референдум, результаты референдума, соответствующие правовые решения, которые принимаются после референдума", — сказал Маулен Ашимбаев.

Накануне сообщалось, что на пленарном заседании мажилиса избрали депутатов в состав совместной комиссии палат парламента РК по проекту о признании утратившем силу конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы". В него вошли Берик Бекжанов, Серик Ерубаев, Ерлан Смайлов.

Напомним, в начале недели Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте РК — Елбасы.