Сенат одобрил законопроект о выплате пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет

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Норму планируют внедрить с 2023 года.

Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект, увеличивающий срок выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Норма, корректирующая систему социального обеспечения представлена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

"Комитет по социально-культурному развитию и науке, руководствуясь пунктом 58 Регламента сената, рекомендует одобрить в первом чтении проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения", одобренный мажилисом парламента", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для участников системы социального страхования выплаты по повысят до 45 процентов от среднемесячного дохода.

Законопроект также предусматривает приостановление запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года с 2023 до 2028 года; поэтапное увеличение размера базовой пенсии; повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП; монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи; исключение требования о подтверждении платёжеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.