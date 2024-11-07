Сенат одобрил закон по реформированию судебной системы: какие изменения произойдут
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Сенат Парламента одобрил в двух чтениях закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. С 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.
Стадия предварительного рассмотрения в кассационной инстанции будет исключена. Граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу.
Вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.
"По аналогии с административными делами рассмотрения уголовных и гражданских дел в кассационной инстанции будут осуществляться в разумные сроки, но не более 6 месяцев", - отметили в Верховном суде.
Для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести.
Судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.
По аналогии с гражданскими делами с 1 марта 2025 года будет внедрена экстерриториальная подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган. Что также эффективно повлияет на деятельность государственных органов.
"В связи с созданием самостоятельных кассационных судов изменится роль Верховного суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия", - отметили в Верховном суде
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