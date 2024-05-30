Сенат одобрил закон, направленный на развитие науки в Казахстане

Депутаты сената одобрили в первом чтении закон по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил депутат Алтынбек Нухулы, целью закона является совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

По его словам, основная задача закона - приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике".

"Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Гражданский, Предпринимательский и Социальный кодексы, законы Республики Казахстан "О некоммерческих организациях", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "Об акционерных обществах", "Об образовании", "Об обязательном социальном медицинском страховании" и "О техническом регулировании". Так, в Закон "О некоммерческих организациях" вносится норма, согласно которой устав высшей научной организации должен содержать предмет и цели деятельности, структуру высшей научной организации, порядок формирования и компетенцию её органов, источники образования имущества и порядок распоряжения им, условия и порядок оказания услуг и осуществления функций", - сообщил он.

Закон "О правах ребёнка в Республике Казахстан" дополняется нормами, регламентирующими требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по обеспечению прав детей.

В то же время в Законе "Об образовании" в рамках дополнительного образования предусматривается реализация постдокторских программ осуществляемых за счёт средств физических и (или) юридических лиц, в том числе за счёт грантового финансирования научных, научно-технических проектов и программ, в организациях высшего и (или) послевузовского образования и научных организациях, имеющих научные школы и выполняющих научные исследования по направлениям подготовки кадров.

Ожидается, что принятие закона позволит улучшить вклад науки в развитие экономики страны, повышение конкурентоспособности научного потенциала, а также усиление государственного контроля по обеспечению прав детей.

Депутаты сената также одобрили в первом чтении сопутствующие поправки, которыми создаются благоприятные условия для развития науки и вовлечения в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические работы и опытно-конструкторские работы, проекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.