Сенат одобрил трансферт из Нацфонда на 6 миллиардов тенге

На пленарном заседании Сената Парламента РК под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты одобрили законопроект РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Гарантированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет составит на 2025 год - 2 миллиарда, 2026 год - 2 миллиарда и 2027 год - 2 миллиарда тенге.

6 миллиардов тенге из Нацфонда РК пойдут на обеспечение расходов по выполнению государственных обязательств.

Кроме того, установлены размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд РК от организаций нефтяного сектора на 2025 – 2027 годы:

2025 год – 42,3 доллара США за баррель;

2026 год – 41,0 доллар США за баррель;

2027 год – 39,4 доллара США за баррель.