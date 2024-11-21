Сенат одобрил трансферт из Нацфонда на 6 миллиардов тенге
Деньги направят в республиканский бюджет.
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На пленарном заседании Сената Парламента РК под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты одобрили законопроект РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы", передает корреспондент BaigeNews.kz.
Гарантированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет составит на 2025 год - 2 миллиарда, 2026 год - 2 миллиарда и 2027 год - 2 миллиарда тенге.
6 миллиардов тенге из Нацфонда РК пойдут на обеспечение расходов по выполнению государственных обязательств.
Кроме того, установлены размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд РК от организаций нефтяного сектора на 2025 – 2027 годы:
2025 год – 42,3 доллара США за баррель;
2026 год – 41,0 доллар США за баррель;
2027 год – 39,4 доллара США за баррель.
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