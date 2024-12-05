Сенат одобрил проект бюджета Казахстана на 2024-2026 годы

Депутаты Сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы", передает BaigeNews.kz.

Этот закон был разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета с целью поддержания уровня регионального роста в условиях рисков снижения темпов роста экономики, а также обеспечения финансирования неотложных расходов республиканского бюджета в текущем году. Изменения были внесены в прогноз социально-экономического развития на 2024 – 2028 годы внесены в части уточнения прогноза параметров бюджета и Нацфонда на 2024 год.

Согласно закону, доход бюджета определён в размере 14 124 миллиардов тенге с уменьшением на 2 000,0 млрд тенге против утвержденного плана. Расходы составляют - 23 865,7 млрд тенге, дефицит – 3 671,0 млрд. тенге или 2,7% к ВВП.

Прогноз по налоговым поступлениям в целом определён в сумме 12 674,4 млрд тенге с уменьшением по налоговым поступлениям на 3 085,3 млрд тенге и увеличением по неналоговым поступлениям на 1 081,9 млрд тенге.

Уточнённый прогноз по поступлениям трансфертов на 2024 год определён в сумме 6 070,7 млрд тенге, в том числе из Национального фонда в сумме 5 600,0 млрд. тенге с увеличением на 2 000,0 млрд тенге целевых трансфертов.

Также уточнённый прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на 2024 год определён в сумме 4 501,3 млрд тенге с уменьшением на 1 456,6 млрд тенге.

Согласно закону, перераспределены средства в сумме 168,3 млрд тенге на обслуживание долга Правительства. Помимо этого изменен источник финансирования субвенции регионам (за счёт республиканского бюджета – 3 265,0 млрд тенге, за счёт Нацфонда – 2 000,0 млрд тенге) в связи с замедлением темпа роста экономики в 2024 году.

Напомним, ранее спикер Мажилиса раскритиковал бюджетное планирование в Правительстве.