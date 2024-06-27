Сенат одобрил поправки в законодательство о передаче госинспекции труда в ведение МТСЗН

Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на заседании палаты в двух чтениях, одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", который предусматривает передачу государственной инспекции труда в ведение центрального государственного органа, передаёт BaigeNews.kz.

В результате передачи инспекции труда из местных исполнительных органов в ведение Министерства труда и социальной защиты населения РК будет создано отдельное ведомство государственной инспекции труда с его территориальными подразделениями, образована вертикальная и независимая система государственного контроля и тем самым усилен контроль за соблюдением трудового законодательства.

За счёт централизации юридической и кадровой службы будет увеличено количество непосредственных инспекторов труда на уровне территориальных инспекций, что даст большую эффективность работы от каждой действующей единицы государственного служащего. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

При этом за акиматами будут сохранены функции по ведению социального диалога, взаимодействию с работодателями и профсоюзами, предупреждению коллективных трудовых споров в рамках трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Напомним, вопрос передачи государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в министерство труда и социальной защиты населения согласован с Главой государства и 22 мая 2024 года рассмотрен Республиканской бюджетной комиссией.