Сенат обсудил отчет правительства об исполнении бюджета за 2023 год

Сенат обсудил отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz. С основным докладом выступил министр финансов Мади Такиев.

"Итоги прошлого года отмечены положительной динамикой. Так, рост ВВП страны составил 5,1%, то есть на 1,1 процентный пункт выше одобренного прогнозного значения. Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, торговли и транспорта", - сообщил глава Минфина Мади Такиев.

Годовая инфляция, по его словам, составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом.

"Обеспечение необходимым объемом финансирования позволили государству выполнить все свои социальные обязательства. В частности, была усилена пенсионная поддержка населению. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Таким образом, общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн казахстанцев составила 3 трлн 314 млрд тенге. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца были повышены дважды. Также на 8,5% были повышены государственные социальные пособия для семей, имеющих детей", - напомнил он.

Министр также сообщил, о том, что в сравнении с 2022 годом доходы в прошлом году увеличились на 4 трлн тенге , из которых 2,9 трлн тенге приходятся на налоговые поступления, которые выросли на 29%.

"В прошлом году дисциплина освоения средств улучшилась. Так, расходы бюджета исполнены на 99,6% (в 2022 году исполнение - 98,6% - прим. ред.) и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерва правительства – 27 млрд тенге. Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечены 158 сотрудников центральных и местных исполнительных органов, из которых 90% - руководящий состав", - отметил глава Минфина.

Между тем председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что анализ показал, что сохраняется нацеленность администраторов исключительно на освоение средств. Целеполагание в максимизации эффектов практически отсутствует.

"Экономический эффект предусмотрен в 80% бюджетных программ развития. Почти в половине из них без конкретизации запланированных к достижению количественно измеримых показателей. По итогам 2023 года не введены в промышленную эксплуатацию 24 информационных систем центральных госорганов. На которые затрачено порядка 2 млрд тенге", - рассказал он.

По его словам, важно форсировать планы по тотальной оцифровке всех показателей для мониторинга их достижения в режиме реального времени. Это позволит отслеживать отклонения и принимать качественные решения для недопущения срывов в достижении поставленных целей.