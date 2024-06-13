Сенат обсудил отчет правительства об исполнении бюджета за 2023 год
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Сенат обсудил отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz. С основным докладом выступил министр финансов Мади Такиев.
"Итоги прошлого года отмечены положительной динамикой. Так, рост ВВП страны составил 5,1%, то есть на 1,1 процентный пункт выше одобренного прогнозного значения. Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, торговли и транспорта", - сообщил глава Минфина Мади Такиев.
Годовая инфляция, по его словам, составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом.
"Обеспечение необходимым объемом финансирования позволили государству выполнить все свои социальные обязательства. В частности, была усилена пенсионная поддержка населению. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Таким образом, общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн казахстанцев составила 3 трлн 314 млрд тенге. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца были повышены дважды. Также на 8,5% были повышены государственные социальные пособия для семей, имеющих детей", - напомнил он.
Министр также сообщил, о том, что в сравнении с 2022 годом доходы в прошлом году увеличились на 4 трлн тенге , из которых 2,9 трлн тенге приходятся на налоговые поступления, которые выросли на 29%.
"В прошлом году дисциплина освоения средств улучшилась. Так, расходы бюджета исполнены на 99,6% (в 2022 году исполнение - 98,6% - прим. ред.) и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерва правительства – 27 млрд тенге. Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечены 158 сотрудников центральных и местных исполнительных органов, из которых 90% - руководящий состав", - отметил глава Минфина.
Между тем председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что анализ показал, что сохраняется нацеленность администраторов исключительно на освоение средств. Целеполагание в максимизации эффектов практически отсутствует.
"Экономический эффект предусмотрен в 80% бюджетных программ развития. Почти в половине из них без конкретизации запланированных к достижению количественно измеримых показателей. По итогам 2023 года не введены в промышленную эксплуатацию 24 информационных систем центральных госорганов. На которые затрачено порядка 2 млрд тенге", - рассказал он.
По его словам, важно форсировать планы по тотальной оцифровке всех показателей для мониторинга их достижения в режиме реального времени. Это позволит отслеживать отклонения и принимать качественные решения для недопущения срывов в достижении поставленных целей.
"Оценке эффективности социальной поддержки, базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения должен быть придан новый импульс.Предлагается внедрение Единого Национального стандарта (индекса) качества жизни населения. Он нужен для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца", - предложил Смаилов.
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