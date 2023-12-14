Сенат Казахстана одобрил поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты

Сенат одобрил и направил на подпись президенту закон по вопросам общественных объединений, который предполагает начисление социальной выплаты для занятых во вредных условиях труда граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Выплату смогут получать лица, достигшие 55 лет, при наличии уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее семи лет. Для этого желающие получать эту выплату должны будут прекратить работу во вредных условиях труда - переведясь на лёгкий труд или расторгнув трудовой договор

Для выплаты предлагается определить четыре источника. Из республиканского бюджета предлагается выделять сумму в размере двух прожиточных минимумов (около 86 тысяч тенге). При этом ежегодно эта сумма будет индексироваться с ростом прожиточного минимума. В рамках текущих страховых тарифов предлагается определить выплату для работников в размере одного прожиточного минимума, это 43 тысячи тенге. Ещё один прожиточный минимум получателям выдадут работодатели. А также средства будут поступать из накоплениё самого сотрудника в ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

По закону определили также право получателей самостоятельно определять время изъятия пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года.

Отмечается, что специальная социальная выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста.

Напомним, Мажилис во втором чтении принял поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты гражданам длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста в ноябре. Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова неоднократно анонсировала внедрение данной спецвыплаты, встречаясь с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями.