Сенат Франции принял законопроект о закреплении права женщины на аборт в конституции, устранив ключевое препятствие для принятия закона, обещанного президентов Эммануелем Макроном в ответ на отмену права на аборт в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на apnews.com.

Голосование состоялось после того, как нижняя палата, Национальная ассамблея, подавляющим большинством одобрила это предложение. Теперь эта мера находится на совместном заседании парламента для ее ожидаемого одобрения большинством в три пятых голосов на следующей неделе.

После голосования Макрон заявил, что его правительство привержено "тому, чтобы сделать право женщин на аборт необратимым, закрепив его в конституции". Он сообщил в сети X, что созовет совместное заседание парламента для окончательного голосования в понедельник.

Правительство Макрона хочет, чтобы в статью 34 конституции были внесены поправки, чтобы указать, что "закон определяет условия, при которых реализуется свобода женщин прибегнуть к аборту, которая гарантируется".