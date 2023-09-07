Сенат будет инициировать законопроекты, не дожидаясь правительства - спикер
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель верхней палаты Парламента выразил уверенность, что новые министры справятся с задачами, поставленными перед ними Президентом, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Я считаю, что этот состав является сильным. Вы видите, новые люди в Правительстве, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришел из регионов, и это в целом очень важная тенденция", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Сенате.
Спикер пообещал, что палата будет инициировать законопроекты, не дожидаясь Правительства и вместе с ними отрабатывать их.
"Я считаю, что этот состав Правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены Главой государства в Послании. Мы будем работать вместе с Правительством. Будем сами инициировать законопроекты, не дожидаясь, пока те или иные нормы будут подготовлены Правительством", - отметил Ашимбаев.
Самое читаемое
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате