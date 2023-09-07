Сенат будет инициировать законопроекты, не дожидаясь правительства - спикер

Председатель верхней палаты Парламента выразил уверенность, что новые министры справятся с задачами, поставленными перед ними Президентом, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я считаю, что этот состав является сильным. Вы видите, новые люди в Правительстве, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришел из регионов, и это в целом очень важная тенденция", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Сенате.

Спикер пообещал, что палата будет инициировать законопроекты, не дожидаясь Правительства и вместе с ними отрабатывать их.