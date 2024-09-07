Семью умершего участника ВОВ незаконно сняли с очереди на жильё в ЗКО

Детей и внуков умершего участника ВОВ незаконно сняли с очереди на жильё в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В суде ЗКО сообщили, что к ним обратились зять и дочь умершей вдовы участника Великой Отечественной войны. Их исключили из списка нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда после смерти вдовы участника ВОВ.

"В 2014 году вдове участника ВОВ акимат предоставил арендное жилье. С ней проживали зять, дочь и внуки. В 2016 году после смерти вдовы, семья обратилась в акимат, чтобы продлить аренду жилья. Однако жилищная комиссия отказала в переоформлении договора найма жилья на наследника. Хотя те не имели собственного жилья", – пояснили в суде.

Суд принял во внимание, что при жизни бабушка была обеспечена арендным жильём, в составе семьи которой также были несовершеннолетние истцы.

В случае смерти, согласно закону, очерёдность сохраняется за членами семьи, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда. Таким образом, очередность должна сохраниться.

"Решение жилищной комиссии признали незаконным и отменили. На акима города Уральска возложили обязанность восстановить семью в список нуждающихся в жилище", – пояснили в суде.

Решение не вступило в законную силу.