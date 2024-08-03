Семью с детьми-вундеркиндами выселяют из съёмной квартиры

Евгений Тепляков — глава многодетной семьи, воспитывающий гениальных детей, бьёт тревогу — их выселяют из арендованной квартиры в Москве, за которую они прилежно платят по 90 тысяч рублей ежемесячно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Напомним, семья Тепляковых прославилась благодаря старшей дочери — Алисе. Сейчас ей 12 лет. В 2021году, когда ей было 9 лет, девочка поступила в МГУ на психфак. Также в семье подрастают Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман. Кроме того, Тепляковы ждут девятого малыша. Недавно Евгений Тепляков сообщил, что в МГУ поступает ещё одна дочь — восьмилетняя Лейя.

Отец семейства, выступая на ТВ, не раз говорил, что разработал уникальную методику, позволяющую воспитывать детей-вундеркиндов, которые уже 8-9 лет могут поступить в вуз.

А недавно глава семьи сообщил шокирующую новость. В квартире, где живут Тепляковы, выбили дверь. Во время происходящего его не было в квартире — там находились его жена Наталья (женщина находится на последних сроках беременности) и восемь детей…

"У нас тут в квартире выбили дверь. Жена была одна с детьми, и полиция не приехала. Люди, которые сломали дверь, думают, что у них есть связи? В общем, взлом жилища — это статья Уголовного кодекса РФ. Надеюсь, что на мое сообщение кто-то отреагирует, потому что это уже за гранью. Мы живем, никого не трогаем, а у нас выламывают двери, нам угрожают… Полиция не едет. Мне бы хотелось, чтобы на это сообщение отреагировала прокуратура РФ. Можете считать это официальным обращением к генеральному прокурору РФ", — поделился тревожными новостями Евгений в своем влоге "Учимся с Алисой".

Позже глава большой семьи пояснил, что их выселяет собственник жилья. По всей видимости, обеим сторонам не удалось договориться мирным путем, и владельцу квартиры пришлось переходить к крайним мерам.

"Стоит собственник, который знает, что у нас есть договор, стоят представители полиции. Собственник считает, что у него есть право в одностороннем порядке расторгать договор и вышвыривать при помощи выбитой двери. В квартире у нас плачет ребенок. Представитель собственника оказывает давление на правоохранительные органы, но не представляется при этом. Загадочный товарищ. Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц. Многодетная семья снимает детям квартиру на последние средства, а собственник в одностороннем порядке решает, что он может сломать дверь в квартиру, не обращаясь в суд", — посетовал Тепляков.

Теперь остается только догадываться, что именно послужило причиной выселения. Также еще неизвестно, чем закончится вся эта история. Ясно лишь то, что скоро у Тепляковых родится еще один ребенок, и семья может оказаться на улице.