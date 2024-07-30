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Пенсионера и его супругу убили и сожгли в собственном доме в Алматы

Сегодня, 11:58
АВТОР
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58
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Фото: Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Алматы пожилую семейную пару убили, а затем сожгли в собственном доме. По предварительной информации, мужчина был убит перед пожаром. От чего скончалась его жена пока не установлено, – передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"По факту убийства возбуждено уголовное дело.Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения", сообщила пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

Остальные подробности проишествия выясняются.

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