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Семью казахстанцев спасли в Кыргызстане

Сегодня, 05:50
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скриншот с видео МЧС Кыргызстана Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
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Фото: скриншот с видео МЧС Кыргызстана

В Кыргызстане из снежного плена вызволили автомобиль марки Nissan Patrol, в котором находились казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС КР.

Машина застряла в сугробе в Иссык-Кульской области. Семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, приехала на отдых на горнолыжный курорт "Каракол".

На место оперативно прибыли шесть спасателей МЧС КР. Они помогли застрявшей машине выбраться с помощью аварийно-спасательной техники.

В настоящее время положение туристов удовлетворительное. Они останутся в городе Каракол до тех пор, пока не стабилизируется погода, сообщили в МЧС Кыргызстана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Официальная страница МЧС КР (@mchs_kyrgyzstan)

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