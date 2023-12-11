Семью казахстанцев спасли в Кыргызстане

В Кыргызстане из снежного плена вызволили автомобиль марки Nissan Patrol, в котором находились казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС КР.

Машина застряла в сугробе в Иссык-Кульской области. Семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, приехала на отдых на горнолыжный курорт "Каракол".

На место оперативно прибыли шесть спасателей МЧС КР. Они помогли застрявшей машине выбраться с помощью аварийно-спасательной техники.

В настоящее время положение туристов удовлетворительное. Они останутся в городе Каракол до тех пор, пока не стабилизируется погода, сообщили в МЧС Кыргызстана.