Семью казахстанцев спасли в Кыргызстане
Сегодня, 05:50
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Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
134Фото: скриншот с видео МЧС Кыргызстана
В Кыргызстане из снежного плена вызволили автомобиль марки Nissan Patrol, в котором находились казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС КР.
Машина застряла в сугробе в Иссык-Кульской области. Семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, приехала на отдых на горнолыжный курорт "Каракол".
На место оперативно прибыли шесть спасателей МЧС КР. Они помогли застрявшей машине выбраться с помощью аварийно-спасательной техники.
В настоящее время положение туристов удовлетворительное. Они останутся в городе Каракол до тех пор, пока не стабилизируется погода, сообщили в МЧС Кыргызстана.
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