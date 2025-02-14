В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли семью из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz.

"В Целиноградском районе в зоне отдыха легковой автомобиль застрял в снежном перемете. Столичные спасатели из застрявшего в снежном перемете легкового автомобиля эвакуировали и доставили пять человека в Астану. В медицинской помощи не нуждались", – сообщили в МЧС.

Также в Целиноградском районе два рыбака на легковом автомобиле и водитель грузового автомобиля оказались в снежной ловушке.

На помощь прибыли сотрудники МЧС и МИО. Очистили дорогу с помощью техники К-700 и отбуксировали автомобили. Спасатели на вездеходе "Трэкол" и на снегоходе сопроводили спасенных по бездорожью до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи мужчины не нуждались.