Специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области рассмотрел дело по жалобе многодетной семьи, которой было отказано в постановке в очередь на получение жилья, передаёт BaigeNews.kz.

В сентябре 2024 года женщина подала заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "многодетные семьи". Однако ей отказали, так как в электронной базе значилось, что на ее имя зарегистрирована комната площадью 13,5 квадратных метров.

Суд установил, что в этой комнате проживает семь человек – супруг, пятеро несовершеннолетних детей и сама заявительница. Жилье не имеет отдельной кухни и санузла, доступен лишь общий санузел и душевая, которыми пользуются еще 23 семьи. Также выяснилось, что у истца и ее старшей дочери были серьезные медицинские операции, а доход семьи ниже прожиточного минимума.

Во время судебного разбирательства заявительница доказала, что условия проживания не соответствуют нормам. Санитарно-эпидемиологическое заключение подтвердило несоответствие помещения санитарным требованиям.

Суд принял решение в пользу истца, удовлетворил иск и обязал включить семью в список нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Решение суда пока не вступило в законную силу.