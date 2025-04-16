Пресс-секретарь партии "Национальный конгресс" Джайрам Рамеш назвал обвинения "политической местью и запугиванием" со стороны властей.

Управление по обеспечению соблюдения законов начало расследование этого дела в 2021 году после частной жалобы, поданной членом правящей партии "Бхаратия Джаната" Субраманьямом Свами.

Свами утверждал, что Ганди могли использовать партийные средства для поглощения Associated Journals Limited (AJL), издававшей газету National Herald, и незаконно приобрели через AJL недвижимость стоимостью в миллионы долларов.

Газета National Herald прекратила свою деятельность в 2008 году, но позже была возрождена в качестве цифрового издания.

Партия "Национальный конгресс" настаивает, что она оказала финансовую поддержку издателю, учитывая его историческое наследие, и за прошедшие годы предоставила компании AJL займов на сумму свыше 900 миллионов рупий.

В 2010 году компания AJL избавилась от долгов, обменяв их на акции, которые были переданы недавно созданной компании Young Indian. В партии утверждают, что Young Indian является "некоммерческой организацией", не выплачивающей дивиденды своим акционерам и директорам.

Соня и Рахул Ганди входят в число директоров компании Young Indian, каждому из них принадлежит по 38% ее акций. Оставшиеся 24% находятся в собственности других лидеров партии "Конгресс", включая Мотилала Вору и Сэма Питроду.

На прошлой неделе Управление по обеспечению соблюдения законов заявило, что Young Indian приобрела объекты недвижимости AJL стоимостью 20 млрд рупий всего за 5 млн — значительно ниже их реальной стоимости.

Ведомство также направило ряд уведомлений об аресте имущества на сумму 6,6 млрд рупий в нескольких городах Индии, включая Дели и Мумбаи. Эти активы, по утверждению следствия, связаны с деятельностью Young Indian.