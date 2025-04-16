Семью Ганди обвинили в отмывании денег
Индийская оппозиция собирается протестовать.
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Индийская оппозиционная партия "Национальный конгресс" объявила, что организует общенациональные акции протеста после того, как агентство по борьбе с финансовыми преступлениями предъявило обвинения в отмывании денег её высокопоставленным лидерам — в том числе Соне и Рахулу Ганди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
78-летняя Соня Ганди — вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, 54-летний Рахул Ганди — их общий сын (не являются родственниками Махатмы Ганди).
Во вторник индийское Управление по обеспечению соблюдения законов представило свои выводы в суде Дели, обвинив семью Ганди в создании подставной компании для незаконного приобретения активов газеты National Herald на сумму более 20 млрд рупий (233 млн долларов).
Пресс-секретарь партии "Национальный конгресс" Джайрам Рамеш назвал обвинения "политической местью и запугиванием" со стороны властей.
Семья Ганди, ранее отрицавшая какую-либо вину, пока не прокомментировала новые обвинения.
Расследование также затрагивает других членов "Конгресса", включая руководителя зарубежного отделения партии Сэма Питроду, сообщает информационное агентство ANI.
Управление по обеспечению соблюдения законов начало расследование этого дела в 2021 году после частной жалобы, поданной членом правящей партии "Бхаратия Джаната" Субраманьямом Свами.
Свами утверждал, что Ганди могли использовать партийные средства для поглощения Associated Journals Limited (AJL), издававшей газету National Herald, и незаконно приобрели через AJL недвижимость стоимостью в миллионы долларов.
Газета National Herald прекратила свою деятельность в 2008 году, но позже была возрождена в качестве цифрового издания.
Партия "Национальный конгресс" настаивает, что она оказала финансовую поддержку издателю, учитывая его историческое наследие, и за прошедшие годы предоставила компании AJL займов на сумму свыше 900 миллионов рупий.
В 2010 году компания AJL избавилась от долгов, обменяв их на акции, которые были переданы недавно созданной компании Young Indian. В партии утверждают, что Young Indian является "некоммерческой организацией", не выплачивающей дивиденды своим акционерам и директорам.
Соня и Рахул Ганди входят в число директоров компании Young Indian, каждому из них принадлежит по 38% ее акций. Оставшиеся 24% находятся в собственности других лидеров партии "Конгресс", включая Мотилала Вору и Сэма Питроду.
На прошлой неделе Управление по обеспечению соблюдения законов заявило, что Young Indian приобрела объекты недвижимости AJL стоимостью 20 млрд рупий всего за 5 млн — значительно ниже их реальной стоимости.
Ведомство также направило ряд уведомлений об аресте имущества на сумму 6,6 млрд рупий в нескольких городах Индии, включая Дели и Мумбаи. Эти активы, по утверждению следствия, связаны с деятельностью Young Indian.
Слушание по делу назначено на 25 апреля.
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