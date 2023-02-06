Семьям погорельцев помогли восстановить квартиры в Караоткеле

Фото: instagram.com/ztb_kz

Последствия крупного пожара помогли устранить жильцам дома в посёлке Караоткель близ Астаны. Восемь семей смогли вернуться в уже отремонтированные за счёт спонсора квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар в двухэтажном доме 1960-го года постройки произошёл накануне Нового года. Тогда восемь семей остались без крыши над головой. Пять квартир не подлежали восстановлению без усиления старого деревянного каркаса.

Районный акимат нашёл выход из ситуации, обратившись за помощью к одному из застройщиков. Спонсор купил материалы, укрепил каркас, отремонтировал квартиры.

"Услышав о трагедии, наша компания решила выделить средства, материалы, трудовые ресурсы и помочь с восстановлением жилья погорельцев. Работы под ключ заняли месяц. Наши коллеги восстановили и усилили каркас здания. До пожара дом был в предаварийном состоянии. По результатам экспертизы объект официально признан безопасным после усиления конструкций", – сообщил в комментарии изданию ZTB.kz представитель BI Group Руслан Токпанбаев.



До пожара жильцы отапливали квартиры "буржуйками". Теперь в доме провели электрическое отопление.