Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге

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Семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" выплатят по семь миллионов тенге, а также по два миллиона тенге на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщил премьер во время оперативного совещания по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате чрезвычайной ситуации.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов доложил, что вечером 11 июня из-за порывов ветра до 18 метров в секунду пожар получил распространение в южном направлении от основного очага. В частности, в сторону села Талица пошло плотное задымление и низовой пожар. Для защиты населённого пункта была оперативно выставлена пожарная техника, в результате чего пламя удалось ликвидировать.

В ночное время тушение пожара осуществлялось в трёх направлениях: южном, западном и северо-восточном. Благодаря этому основной очаг был практически взят в кольцо. С 6:00 утра 12 июня тушение возобновлено. В настоящее время задействовано 1530 человек, 320 единиц техники и 14 вертолётов.

С докладом о текущей обстановке и принимаемых мерах также выступил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов.

Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

Вместе с тем более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

В заключение премьер-министр отметил необходимость обеспечить нормативное материально-техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений с упором на внедрение систем раннего обнаружения очагов возгорания, видеонаблюдения и мониторинга.