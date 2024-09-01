Семьям погибших на шахте рабочих окажут всю необходимую помощь — аким ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих, которые вчера погибли в шахте Иртышской, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Напомним, на шахте Иртыская погибли четверо: двое работников ТОО "Востокцветмет", двое – работников подрядных организаций и еще один человек был госпитализирован с травмами.

"Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в ВКО создан оперативный штаб. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины трагедии", — заявил Ермек Кошербаев.

Несчастный случай произошёл 31 августа в посёлке Алтайский Восточно-Казахстанской области, в шахте "Иртышская" рудника ТОО "Востокцветмет". При пересменке были обнаружены четыре тела работников с признаками отравления неизвестным веществом. По факту несчастного случая начато досудебное расследование, а на предприятии создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. Также были опубликованы имена погибших рабочих.

Ранее стало известно, что в ночь с 31 августа на 1 сентября в Восточно-Казахстанской области произошла ещё одна трагедия. в Артемьевской шахте погиб рабочий подрядной организации. На мужчину обрушился закол — огромный кусок горной породы. Руководство группы KAZ Minerals выехало в регион для личного участия в расследовании несчастных случаев на шахтах.